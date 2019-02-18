Версия 1903 не смогла реализовать анонсированные функции, поставив под угрозу безопасность пользователей.

Недавно состоялась премьера майского обновления Windows 10. Теоретически, пакет улучшений должен был повысить уровень безопасности, и дополнить систему новыми функциями. Но у большинства пользователей обещанные улучшения не работают.

Так, «песочница Windows» была представлена еще в прошлом году как дополнения для Windows 10 Pro. Она позволяла запускать изолированную среду внутри системы. Причем это была не виртуальная машина, а обычное приложение. Тогда же был презентован Defender Application Guard для корпоративных клиентов. «Защитник» мог открывать подозрительные сайты в «контейнере», который исключал проникновение вирусов в систему.

Но обновление Windows 10 не оправдало ожиданий – представители Microsoft заявили, что обе функции не работают из-за недоработок в реестре. Новый патч получит необходимые исправления в конце июня. На данный момент пользователи могут самостоятельно внести изменения в реестр, активировав новый функционал.