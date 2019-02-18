Обновление Windows 10 не оправдало ожиданий
Версия 1903 не смогла реализовать анонсированные функции, поставив под угрозу безопасность пользователей.
Недавно состоялась премьера майского обновления Windows 10. Теоретически, пакет улучшений должен был повысить уровень безопасности, и дополнить систему новыми функциями. Но у большинства пользователей обещанные улучшения не работают.
Так, «песочница Windows» была представлена еще в прошлом году как дополнения для Windows 10 Pro. Она позволяла запускать изолированную среду внутри системы. Причем это была не виртуальная машина, а обычное приложение. Тогда же был презентован Defender Application Guard для корпоративных клиентов. «Защитник» мог открывать подозрительные сайты в «контейнере», который исключал проникновение вирусов в систему.
Но обновление Windows 10 не оправдало ожиданий – представители Microsoft заявили, что обе функции не работают из-за недоработок в реестре. Новый патч получит необходимые исправления в конце июня. На данный момент пользователи могут самостоятельно внести изменения в реестр, активировав новый функционал.