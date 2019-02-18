Флагманы не нужны! Новый смартфон Vivo Y15 следует трендам и политике низких цен

Премиальный дизайн, огромная батарея, тройная камера и многое другое доступно менее чем за 15 тысяч рублей.

С начала года вышло немало достойных смартфонов, а недавно к их числу прибавилось ещё и детище китайской компании Vivo, которая представила девайс для среднего сегмента мобильного рынка. Новый смартфон Vivo Y15 следует почти всем современным трендам и политике низких цен, ведь за сумму в 230 долларов (чуть менее 15 тысяч рублей), покупатель получаетт тройную камеру, красочный дисплей с каплевидным вырезом, ёмкую батарею и массу дополнительных функций. Основным преимуществом VIVO Y15 перед другими моделями является наличие аккумулятора на целых 5000 мАч, что вкупе с производительным, но экономичным процессором MediaTek Helio P22 предоставит владельцам внушительное время автономной работы. Данный процессор имеет 8 ядер, каждое из которых способно разгоняться до частоты 2 ГГц, чего должно хватить для запуска всех требовательных приложений. На борту новинки установлено 4 Гб оперативной памяти, поэтому можно навсегда забыть о надоедливом закрытии программ, работающих в фоновом режиме.

Основная камера смартфона представлена сразу тремя матрицами на 13, 8 и 2 Мп соответственно, а фронтальный модуль на 16 Мп также порадует любителей селфи качественными снимками. Вполне очевидно, что дорогостоящие флагманы попросту не нужны, если в кармане будет лежать девайс с тройной камерой и броским дизайном, работающий на свежей оболочке Funtouch OS 9, установленной поверх актуальной Android 9.0 Pie. Кроме того, китайская новинка имеет сканер отпечатков пальцев, умеет работать сразу с двумя SIM-картами и позволяет расширять стандартные 64 Гб встроенной памяти за счёт карт MicroSD. Единственным минусом данного устройства может оказаться довольно низкое разрешение 6,35-дюймового экрана с матрицей на 1544х720 пикселей, но эта особенность не помешает людям, не привыкшим всматриваться в дисплей с лупой в поисках недочётов.