Samsung готовит к запуску новую сверхскоростную зарядку для смартфонов

Это станет возможно благодаря новым контроллерам питания SE8A и MM101. Их также можно использовать для планшетов, ноутбуков, компьютеров и мониторов.

Технологии быстрой зарядки уже давно созданы, но только последний год их начали массово использовать производители гаджетов. Есть смартфоны с 20, 30, 40 и 50-ватным ЗУ. Но компания Samsung, похоже, решила переплюнуть всех и сейчас готовит к запуску новую сверхскоростную 100-ватную зарядку для смартфонов. Это станет возможно благодаря новым контроллерам питания SE8A и MM101, производство которых Samsung уже начала.

Они позволят ЗУ обмениваться данными с заряжаемым устройством, и при этом будут потреблять оптимальное количество энергии для более эффективной зарядки.

Новые контролеры предназначены не только для телефонов. Их можно использовать для планшетов, ноутбуков, компьютеров и мониторов.

По словам разработчиков компании SE8A станет первым контроллером, оснащённым элементом Secure Element, а MM101 сможет измерять влажность, что очень важно для безопасной зарядки.

Ходят слухи, что подобную 100-ватную зарядку для своих смартфонов планирует выпустить Xiaomi. Пока пользователям данных устройств остаётся лишь ожидать релиза подобных ЗУ.