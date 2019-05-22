LG подключилась к торговой войне с Huawei

Американское правительство оказывает давление на Южную Корею, заставляя отказаться от сотрудничества с китайским IT-гигантом Huawei, сообщили анонимные источники из правительственных кругов.

Южно-корейские операторы мобильной связи KT и LG Uplus исключили Huawei Technologies из своих партнеров. Предполагается, что сложившаяся ситуация возникла на фоне давления Вашингтона на Сеул. Правительство США сообщало властям Южной Кореи об обеспокоенности по поводу использования оборудования компании Huawei. По словам представителя Госдепартамента США, ситуация может привести к проблемам обеспечения безопасности.

Южная Корея попала в сложное положение. США представляет собой главного военно-политического союзника Сеула, в то же время, Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров РК.

В итоге, KT предпочел американского производителя сетевого оборудования Infinera для подключения услуг 5G и интернет-соединения со скоростью 10 гигабит в секунду, китайской фирме.

Оператор LG Uplus также решил отказаться от услуг Huawei, несмотря на долгосрочное партнерство. Сделано это было ради установления в Южной Корее общенациональной сеть 5G.

KOSCOM, предоставляющая услуги IT для южнокорейской фондовой биржи Korea Exchange, также прекратила сотрудничество с Huawei, выбрав Nokia. Причина остается неизменной – решение властей США ввести санкции против китайской компании и давление Вашингтона на союзников с претензиями на присоединение к этим мерам.