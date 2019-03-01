Motorola снова в игре? Не анонсированный телефон продали на Amazon

Сегодня, 05:32 \\ Техно

Случайный человек обнаружил новинку и приобрел его первым, до официального объявления.

Телефоны под брендом Motorola когда-то являлись одними из лидеров индустрии мобильных средств связи. С наступлением эпохи смартфонов с сенсорными экранами, на подобии Apple, компании пришлось уступить лидерские позиции. С недавнего времени, Motorola снова в игре и ее продукты с логотипом «M» на корпусе вновь можно встретить на прилавках.

О такой неожиданной встрече заявил абсолютно случайный человек, который, сам того не подозревая, получил еще не анонсированную новинку от Motorola – Moto Z4. Заказ он оформил на сервисе Amazon. Распаковку и первый обзор на необъявленную новинку везунчик опубликовал на своем YouTube – канале. Судя по данным с сайта Amazon, телефон будет стоить $499. Объем памяти составит 128 Гб, разрешение экрана в 2340х1080 точек, аккумулятор 3600 мАч, задняя камера 48 Мп. Почти по всем ключевым характеристикам новинка может претендовать на лидирующие позиции.

Интересным остается факт того, как телефон, который еще не был официально объявлен, появился в открытом доступе и был продан случайному человеку. О данной модели до сих пор нет информации на официальном сайте, а представители еще не прокомментировали удачную покупку.

«Парень, похоже, ты станешь звездой, ведь этот телефон не анонсированный. И мне кажется, что кого-то уволят», - комментарий под роликом с обзором покупки.

Вероятно, такая удача является показателем недоработки каких-либо сотрудников компании, которые отвечали за предпродажную подготовку. В любом случае, стоит порадоваться за счастливчика и дождаться официального анонса от представителей компании Motorola.

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Автор - Андрей Доброверов
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