Huawei распродает со скидкой сматрфоны в России из-за санкций Google

Сегодня, 04:14 \\ Техно

В «Связном» и «Евросети» можно купить некоторые модели Honor со скидкой до 20 тысяч рублей.

Магазины России вслед за зарубежными сделали все электронные устройства Huawei и Honor более доступными, введя различные акции и снижение цен. Такие магазины, как, Билайн», МТС, «М.Видео», «Связной» и «Евросеть» начали проводить распродажи, стимулирующие рост заинтересованности в смартфонах Huawei и Honor. Такой ход делает продукцию более привлекательной для покупателя. Также магазины опустошают свои складские запасы и компенсируют снижение спроса, связанного с введением санкций.

У каждого магазина своя тактика увеличения заинтересованности товаром. «Билайн» предлагает за приобретение Honor бонусы в размере 5 000 рублей, которые можно будет использовать в качестве скидки при покупке других устройств. За покупку смартфонов Huawei МТС дают 14 тысяч рублей на планшеты и аксессуары. «М.Видео» предоставляет скидка 12 тысяч рублей на любой второй товар.

Чем ближе полноценные санкции, тем сильнее набирает обороты программа trade-in. Предполагается, что с 19 августа 2019 года санкции вступят в полную силу, смартфоны перестанут обновляться. Есть вероятность, что приложения Gmail, YouTube, Google Chrome и другие вовсе перестанут работать.

Скоро на Российском рынке должны появиться новые модели Huawei. Такие как Huawei P Smart Z, Huawei Nova 5 и Honor 20. Выпуск Smart Z Может быть перенесен, так как на компанию сильно влияют власти США.

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Автор - Василиса Федорова
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