Фото ожидаемой тёмной темы в iOS 13 неожиданно «слили» в Сеть

Тёмная тема экономит заряд и бережёт зрение. Сервисы «Найти друзей» и «Найти iPhone» объединены.

Незадолго до официальной презентации iOS 13 неожиданно была обнаружена лазейка. Пользователи интернет-портала 9to5mac «слили» в Сеть фото ожидаемой тёмной темы для ОС от Apple.

Среди обновлений стоит отметить возможность включения темы в настройках и объединение 2 популярных сервисов: «Найти друзей» и «Найти iPhone». Также можно увидеть, что американская корпорация решила изменить дизайн для «Напоминаний» - теперь приложение получило боковую панель.

Представители компании отмечают, что тёмная тема облегчит процесс чтения, поскольку в ночное время глаза сильно напрягаются и устают. К тому же аккумулятор станет дольше сохранять батарею - Dark mode имеет функцию экономии заряда.

Кроме того, каждый поклонник Apple должен оценить изменение интерфейса: скриншот отображается на фоне заставки главного экрана, который слегка размыт. Велика вероятность, что для тёмной темы корпорация подготовит специальные обои, но у авторов фотографий нет точной информации.

Кстати говоря, презентация iOS 13 должна состояться завтра, и Apple немного проигрывает из-за того, что фотографии утекли в Сеть. Ранее компанию уже обвиняли в том, что она специально задерживает свои разработки, чтобы вызвать больший интерес.