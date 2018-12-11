Huawei всё ещё лидер? Курьеры США отказываются «топить» компанию

Сегодня, 18:30 \\ Техно

Несмотря на жёсткие санкции, курьеры США не поддерживают политику страны, а Huawei продолжает пользоваться спросом.

Накануне произошла ошибка в американской компании FedEx, которая занимается курьерской службой и сотрудничает с Huawei. Оказалось, что несколько посылок «китайца» случайно были переадресованы и пока не попали в пункт назначения. При этом сами курьеры заявляют, что это обыкновенная ошибка, поскольку они отказываются «топить» компанию, как это делает руководство их государства. Они отметили, что всячески поддерживают Huawei. Китайская компания, в свою очередь, намерена обсудить с FedEx дальнейшее сотрудничество во избежание подобных инцидентов в будущем.

Несмотря на меры, предпринимаемые США в отношении китайской компании, Huawei всё ещё лидер. Об этом говорит, прежде всего, тот факт, что ни один из пользователей гаджетов «китайца» не отказался от продукции. Напротив, такая антиреклама сыграла Huawei на руку, поскольку его показатели продолжают расти.

Руководство компании не отрицает испытываемые трудности, связанные с сотрудничеством с некоторыми ведущими производителями электронных устройств. Особенно сильную реакцию общественности вызвала вероятность производства гаджетов без карт SD. Тем не менее, глава Huawei уверен, что это временные испытания, из которых компания выйдет победителем.

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Автор - Альбина Холодная
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