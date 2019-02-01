Странный «косяк» Honor 10 Lite озадачил владельца

Сегодня, 10:40 \\ Техно

Предположительно, проблема связана с недавней историей лишения Huawei лицензии на использование Android.

Более недели назад стало известно, что смартфоны Huawei и Honor больше не будут получать обновления Android. А это фиксы разных системных ошибок, обновления безопасности и другие значительные исправления.

Один из пользователей Honor уже ощутил на себе введение запретов. На сайте официального сообщества Honor в России владелец смартфона поделился проблемой, с которой ему пришлось столкнуться. Пользователь пишет, что при поступлении СМС нет всплывающих окон. «От других приложений по типу WhatsApp есть уведомления. В настройках везде уведомления включены», – сообщает хозяин Honor 10 Lite.

Вероятно, пользователь, оставивший комментарий не первый, кто столкнулся с подобной проблемой. Сразу поступило сообщение с объяснением, как можно уладить странный «косяк»: «Добрый день. Имеете ввиду баннер в верхней части экрана? Попробуйте отключить уведомление, перезагрузить телефон и снова включить».

Ранее, исполнительный директор Huawei Devices Юй Чэндун заявил, что компания выпустит свою операционную систему осенью 2019 или весной следующего года. Сообщается, что новая ОС будет совместима с приложениями Android.

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Автор - Василиса Федорова
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