Пользователи в недоумении от сбоев в работе своих смартфонов.

Торговая война между США и Китаем в отношении Huawei ведется уже вторую неделю. Компании выдвигают друг к другу взаимные претензии: США называет Huawei «шпионами», а в Китае объясняют это попытками США взять доминирование над сетями 5G. И, как на любой войне, не обходится и без жертв.

В сети стали появляться сведения от пользователей смартфонов Huawei, которые жалуются на сбои в работе некоторых основных сервисов. Так, например, есть информация о том, что приложение Play Маркет «откатывает» свою версию на заводскую и перестает работать. Помимо этого, многие жалуются на невозможность совершения некоторых повседневных операций через смартфон: платежи, YouTube, музыка, такси.

Владельцы рассказывают, что восстановить связь с сервисами не помогает ни перезагрузка, ни подключение к различным источникам интернета. Те, кто успел отключить автоматические обновления, говорят, что их сервисы все еще работают. Вероятно, отключение обновлений не позволило компании Google обновить приложения, чтобы ограничить их работу. Помимо этого, некоторые пользователи и без отключения обновления не испытывают никаких проблем в использовании телефона. Быть может, перебои в работе зависят от модели телефона, версии Android и многих других нюансов.

На одном из форумов, посвященных мобильным телефонам, на попытки узнать у специалистов причину проблем с телефоном и варианты их решения, ответили: «Извините, но у вас Huawei». Действительно, похоже, что пользователям Huawei стоит насторожиться и принять все возможное меры, чтобы обезопасить свой телефон и себя. Стоит отметить, что компани Google и Huawei заявляли, что владельцам данных смартфонов ничего не угрожает.