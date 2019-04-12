Huawei в мусорку: Samsung меняет старые Huawei на Galaxy S10

В России, обменивая Huawei P20 Pro, скидка на новый смартфон от Samsung составит 15 300 рублей. Акция распространяется на смартфоны Huawei P20, P20 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro и Nova 3i.

Компания Samsung запустила программу Trade-in, воспользовавшись которой, владельцы Huawei могут совершить обмен своих старых устройств на новинку от корейского производителя. Акция действует лишь на некоторые модели смартфонов. В список не вошли Huawei P30 и Honor 30.

Самые выгодные условия действуют в Сингапуре. Samsung готова обменять устройства Huawei на Galaxy S10 совершенно бесплатно. В магазинах России размеры скидок гораздо меньше.

Эксперты считают, что решение США относительно Huawei поможет укрепить лидерство многим конкурентам китайской компании. На рынке смартфонов выиграют Samsung, и Xiaomi. Рынок телекоммуникаций попытается захватить Nokia.

Специалисты ожидают, что Huawei потеряет спрос на российском рынке уже в ближайшую неделю. В начале года Huawei разместилась на первой позиции в России – 30,5% по продажам на рынке смартфонов. В апреле обстановка изменилась. Результаты китайской компании упали до 31,7%, когда продажи Samsung поднялись до 31%.