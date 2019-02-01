«Как Honor 20, но дешевле»: Блогер назвал сильные стороны Huawei P20 Lite

Сегодня, 03:18 \\ Техно

Внешние сходства новинки Huawei 2019 года и смартфона Honor 20 и Honor 30 неоспоримы. Однако цена Huawei P20 Lite заставит обратить на него внимание.

Блогер прокомментировал характеристики Huawei P20 Lite и назвал сильные стороны смартфона. Он отметил, что гаджет имеет отличный дизайн как для среднебюджетного смартфона. Huawei P20 Lite на лицевой панели имеет тонкие рамки со всех сторон, вырез под камеру расположился в левом верхнем углу.

Такое решение делает дизайн смартфона уникальным. Диагональ экрана при этом достигает 6,4 дюйма, разрешение Full HD+ и соотношение сторон 2310х1080. Блогер отметил, что никогда ранее не видел такое соотношение сторон у смартфонов, что делает Huawei P20 Lite практически уникальным. На задней панели четыре модуля камеры. Такое расположение камер очень сильно напоминает дизайн Honor 30. Четырехмодульная камера вмещает в себя объективы на 24 Мп, 8 Мп, 2 и 2 Мп. По центру задней панели, как по стандарту китайских смартфонов, расположен датчик отпечатка пальца.

Блогер назвал главной сильной стороной среднебюджетного Huawei P20 Lite его усовершенствованный дизайн. Начинка же смартфона приближена к основным собратьям, как например Honor 20. По мнению блогера, Huawei P20 Lite стоит своих денег.

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Автор - Анастасия Васильева
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