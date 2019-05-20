Несмотря ни на что: Huawei лидирует на рынке патентов 5G

Количество патентов компании превышает суммарную долю Intel, Apple и остальных американских компаний.

Санкции США привели к полному запрету ведения торговой деятельности с китайским брендом Huawei. Однако, это не помешало компании в успешном развитии. В Гуйяне, на китайской международной выставке данных, вице-президент Huawei Technologies сообщил о том, что за 2018 год выручка компании перевалила за $104 млрд. $14 млрд из этой суммы пошли на инвестирование в разработки и дальнейшие исследования компании.

Компания из КНР является мировым лидером по разработке сетей 5 поколения. Huawei лидирует на рынке патентов 5G, ведь суммарное количество полученных документов превышает 16 тыс. Такой объем равен 20% от мировой доли патентов 5G. Для сравнения, суммарная доля всех американских гигантов технологий (Intel, Apple, Microsoft) не превышает 16%.

Такая существенная разница укрепляет позиции китайцев и, несмотря ни на что, Huawei может стать мировым лидером в сфере 5G устройств. К 2021 году ожидается полное покрытие КНР сетью пятого поколения, а на рынке будет порядка 110 млн смартфонов, поддерживающих ее.

Торговая война Китая и США приводит к ухудшению рынка. Уже сейчас поступают сообщения о ближайших подорожаниях техники, ведь Китай по сути является мировой «кузницей» технологий. Ответные санкции китайцев приведут к подъёму цен на американские смартфоны, что выведет гаджеты из Поднебесной на лидирующие позиции.

Представители Huawei заявляют, что отказ производителей сотрудничать с ними не повлияет на их дальнейшую работу. Компания уже давно ведет разработку собственной операционной системы и ставит на устройства свои процессоры Kirin.