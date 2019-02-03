Рекордная скорость: Все восемь ядер процессора Intel Core i9-9900KS работают на частоте 5 ГГц

Самый быстрый игровой процессор в мире стал ещё производительнее.

Компания Intel собирается представить свой новый процессор на международной компьютерной выставке Computex, которая состоится 28 мая в Тайване. Производитель порадует любителей техники специальной версией Intel Core i9-9900KS своего флагмана 9900K. Главная отличительная особенность новинки – все восемь ядер процессора работают на частоте 5 ГГц. Intel не распространяет информацию о специальной версии до официально представления микросхемы во вторник. Компания не раскрывает TDP процессора – важнейшую спецификацию, отражающую его тепловые характеристики. Часто её ассоциируют с электрической мощностью.

Intel продемонстрировала работу Core i9-9900KS через диспетчер задач Windows. Тестирование показало, что каждое из восьми ядер процессора функционирует на частоте 5 ГГц. Базовая частота флагмана 9900 составляла 3,6 ГГц, чтобы удержать тепловой пакет на отметке 95 Вт. При создании необходимых условий ядра могут работать в диапазоне 4,7-5 ГГц. Максимальный объем памяти, выделяемой из ОЗУ, равен 64 ГБ. Процессор поддерживает три работающих одновременно дисплея. Максимальная температура нагревания составляет 100 градусов. Рекордная скорость была установлена именно специальной версией.