Не рой другому яму: Huawei и Aptoide превзойдёт Play Market и AppStore

Сегодня, 21:49 \\ Техно

Google неумышленно подтолкнёт разработчиков к новым поискам магазина приложений и ОС, а в итоге потеряет клиентов.

Разногласия между Google и Huawei достигли критической отметки, теперь последнему бренду запрещено продавать свою продукцию в США из-за санкций компании-конгломерата. Google должен прекратить предоставлять Huawei такие сервисы Google, как Play Store, Gmail и все, что требует Play Services Framework. Но вместе с тем, Huawei по-прежнему будет разрешено использовать Android с открытым исходным кодом. Однако обновление существующих устройств Huawei до более новых версий Android может стать проблемой. Если OEM-производитель хочет включить Play Store в новую версию Android, он должен пройти повторную сертификацию в Google. А поскольку Google не может предоставить Huawei свои услуги, телефоны Huawei не могут пройти повторную сертификацию, и им придётся потерять доступ к Play Store в более новом обновлении версии Android.

Это было бы серьезным понижением для пользователей, и Huawei просто не может пойти по этому пути. Однако есть и хорошие новости. Обновления для системы безопасности не требуют повторной сертификации, и Huawei может продолжать предоставлять их. Компания Huawei выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что она будет продолжать предоставлять обновления для системы безопасности и послепродажное обслуживание для всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor. Вскоре после объявления о решении Google, Министерство торговли США объявило о 90-дневной отсрочке. На данный момент Huawei сможет вести дела с Google и предоставлять обновления программного обеспечения для своих телефонов Android до 19 августа 2019 года. Однако, после того, как эти 90 дней закончатся, Huawei будет нуждаться в решении, и у него есть несколько проблем. Но уже сейчас заговорили, что Huawei начнёт сотрудничество с Aptoide.

Некоторые эксперты говорят, что Huawei и Aptoide превзойдёт Play Market и AppStore. Так сказать, Google пострадает от своих же санкций. Также актуальной станет поговорка «не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь». Один из вариантов, который исследует Huawei, - это использование собственной операционной системы, и в отчетах указывается, что он также ведет переговоры с альтернативным магазином приложений Aptoide. Однако Aptoide не является официальным рынком программного обеспечения. Он не учитывает региональные ограничения или ограничения устройств и даже позволяет людям загружать нестабильные версии. Но возможно, что Huawei исправит эти проблемы и запустит новую, отлаженную версию. Huawei также разрабатывает собственную ОС, и она сможет запускать приложения, созданные для Android.

Долгосрочное сотрудничество с Aptoide, похоже, является единственным выходом для Huawei, будь то Android или их собственная операционная система. Тем не менее, партнерство с Aptoide - это всего лишь слух, и от Huawei еще не было никаких официальных заявлений. Таким образом, в любом случае, пока неясно как и что будет происходить. Можно только ждать и смотреть, что делает Huawei.

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Автор - Ольга Милославская
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