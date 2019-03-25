Huawei без Wi-Fi: Членство «китайца» в альянсе ограничили

Сегодня, 11:18 \\ Техно

Китайская компания теперь не сможет создавать новые стандарты беспроводной сети, а также влиять на решение важных вопросов.

США продолжает проводить политику, направленную против китайской компании. Ранее они активно выступали против того, чтобы предоставить Huawei доступ к сети нового поколения 5G. Теперь же за дело взялся Wi-Fi Alliance.

Членство «китайца» в альянсе ограничили, а это значит, что компания не сможет не только влиять на развитие беспроводной сети, но и даже присутствовать на мероприятиях компании. По словам представителей Wi-Fi Alliance, это временная мера.

Тем не менее, ограничений на создание и продажу продуктов с адаптерами Wi-Fi у Huawei не будет, поэтому пользователям не стоит беспокоиться, что Huawei окажется без Wi-Fi. Однако стоит отметить, что принятые меры не являются радикальными, в отличие от SD Association, которая полностью исключила членство китайской компании. Поэтому как раз с продажей гаджетов с поддержкой карт памяти SD могут возникнуть проблемы.

Известно, что Wi-Fi Alliance – это международная группа, которая объединяет в себе всех основных производителей беспроводного оборудования по всему миру. Ранее власти США ввели санкции против Huawei, в соответствии с которыми некоторые сделки с китайской компанией оказались под запретом. В результате уровень взаимодействия поставщиков с «китайцем» значительно упал.

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Автор - Альбина Холодная
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