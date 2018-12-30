Прощай, jаvascript: eBay представляет новое в 50 раз более быстрое сетевое приложение

Оно подойдёт для Adroid и iOS-устройств и сделает революцию в сфере технологий.

Сотрудники онлайн-магазина eBay разработали сетевое приложение, созданное с помощью WebAssembly (wasm). Положительной чертой этого бинарного формата является переносимость кода для различных языков программирования. eBay взял существующую версию штрих-кода с С++ и скомпилировал его в wasm с помощью Emscripten, применяя подход, основанный на Docker и Node.js. После решения небольших проблем eBay запустил сканер штрих-кода в браузере и теперь представляет новое в 50 раз более быстрое сетевое приложение, которое может сказать: «Прощай, jаvascript». Специалисты провели тестирование сканера на базе wasm. Он обработал изображения со штрих кодом на скорости 50 кадров в секунду, а не один, как прежде, при использовании jаvascript.

К сожалению, сканер на базе wasm не применял встроенные API, доступные для C++. Поэтому на проверку штрих-кода ушло 60% рабочего времени. Созданное приложение способно вытеснить популярный jаvascript. Онлайн-магазин использует его для сканирования товаров в области интернет-аукционов. У программы огромные потенциал, поскольку она быстрее jаvascript и создана на абстрактном переносимом синтаксическом дереве. Это позволяет проводить скоростной парсинг – разбор языка программирования. На выходе получается значительное ускорение работы.