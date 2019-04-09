Потеря памяти: Huawei не сможет выпускать смартфоны с microSD

Однако, компания анонсировала собственные сменные носители информации Nano Memory Card еще осенью 2018 года.

С компанией Huawei разорвал отношения один из последних партнеров ассоциация SD Association. Компания не заявила об этом публично, но из списка компаний-членов ассоциации внезапно пропало имя Huawei. Это значит, что китайский бренд больше не может поставлять на рынок товары со слотами для карт памяти SD или microSD.

Возможно, сложившаяся ситуация отразится на изменениях в структуре смартфонов, связанных с увеличением внутренней памяти аппаратов и «перепайкой» узлов на плате. Непредвиденные преобразования могут повлечь за собой увеличение расходов и скачок цен на устройства Huawei.

Основатель корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй сообщил, что указ Соединенных Штатов Америки, о внесении фирмы в черный список, не принесло Huawei особых проблем. Основатель заявил, что заранее были приняты специальные меры, чтобы не допустить трудностей в будущем.

Прекращение взаимодействия с SD Association не бобозначает, что в смартфонах Huawei не будет карт памяти. Осенью 2018 года корпорация анонсировала собственные разработки в направлении сменных носителей данных – NM Card (Nano Memory Card).

Ранее, с китайской компанией остановил сотрудничество американский гигант Google. Японский разработчик электронной и бытовой техники Panasonic приостановил поставку некоторых элементов в Huawei, мотивируя ограниченностью продукции.