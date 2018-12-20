Xiaomi выпустила развивающую ручку для детей

Девайс поможет выучить языки. В комплекте есть 22 книжки с картинками. Стоимость равна 28 долларов.

Компания Xiaomi продолжает экспериментировать, на этот компания разработала и выпустила развивающую ручку для детей. Устройство помогает выучить иностранные языки и освоить навыки общения. Стоимость ручки Mi Bunny Reading Pen составит 28 долларов.

Стоит отметить тот факт, что гаджет получил встроенный динамик и плеер, который можно запустить при нажатии на одной кнопки. Вторая отвечает за громкость звука. В комплекте с устройством также идут 22 книжки с картинками. Помимо них, Mi Bunny Reading Pen поддерживает ещё 500 книг — устройство распознаёт текст и переводит его.

Она предназначена для детей от двух лет, изготовлена из качественных материалов, чтобы не нанести вреда ребёнку. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило разработку.

Интересно, что эта разработка Устройство может стать очень популярным, поскольку каждый родитель мечтает максимально развить своего ребёнка. В данном случае хоть и не факт, что можно вырастить вундеркинда, но подготовить к жизни и проложить дорогу к успеху вполне реально.