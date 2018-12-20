Xiaomi выпустила развивающую ручку для детей

Сегодня, 09:21 \\ Техно

Девайс поможет выучить языки. В комплекте есть 22 книжки с картинками. Стоимость равна 28 долларов.

Компания Xiaomi продолжает экспериментировать, на этот компания разработала и выпустила развивающую ручку для детей. Устройство помогает выучить иностранные языки и освоить навыки общения. Стоимость ручки Mi Bunny Reading Pen составит 28 долларов.

Стоит отметить тот факт, что гаджет получил встроенный динамик и плеер, который можно запустить при нажатии на одной кнопки. Вторая отвечает за громкость звука. В комплекте с устройством также идут 22 книжки с картинками. Помимо них, Mi Bunny Reading Pen поддерживает ещё 500 книг — устройство распознаёт текст и переводит его.

Она предназначена для детей от двух лет, изготовлена из качественных материалов, чтобы не нанести вреда ребёнку. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило разработку.

Интересно, что эта разработка Устройство может стать очень популярным, поскольку каждый родитель мечтает максимально развить своего ребёнка. В данном случае хоть и не факт, что можно вырастить вундеркинда, но подготовить к жизни и проложить дорогу к успеху вполне реально.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Мелешенский
Главное за неделю

Эксперт в пух и прах разнёс снимок МКС, сделанный на смартфон

 Пользователь портала «Пикабу» сопоставил технические характеристики смартфона и...

Коровья отрыжка поможет победить глобальное потепление – учёные

Превращение одного парникового газа в другой нивелирует вред от жизнедеятельности КРС.

Instagram «удалит» приложение Direct

Отмена данной функции внутри приложения может повлечь за собой часть недовольств со...

Рогозин анонсировал «колонизацию» Луны россиянами в 2030 году

Глава «Роскосмоса» на лекции в МГУ, 23 мая, обнародовал планы на 2029-2030 гг. Ключевыми...

Учёные раскрыли тайну Бермудского треугольника

Образование вулканов атлантического архипелага до сих пор имеет много загадок и будоражит...

Сверхлёгкая и прочная: Создан новый вид жароустойчивой древесины

 Её удалось получить при помощи изучения строения материала и изменения его химических...

Что ожидает владельцев смартфонов Huawei - Мнение

Будущее компании туманно, хоть Google и обещает поддерживать уже выпущенные устройства.

Учёные создали самый громкий звук под водой

Ощущение запуска ракеты из-за давления рентгеновского лазера реализовали исследователи из...

NASA не снилось: В горах Армении возводится база для отслеживания НЛО

На разрушенном остове передовой научной базы времен СССР силами Роскосмоса ведется...

Браузер Firefox 67 станет на 80% быстрее

Обновленное ядро позволит ускорить загрузку страниц, а «умный» режим может выборочно...

Учёные создали «робота-кузнечика», способного прыгать на высоту до метра

 Этого 30-сантиметрового робота в дальнейшем будут применять в поисково-спасательных...

После еды нельзя! Названы распространённые ошибки после приёма пищи

Ни в коем случае нельзя ослаблять ремень на талии и выходить покурить, поскольку эти...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ