В Google Play нашли опасные приложения: Вирусы маскируются под кошельки криптовалют

Программы помогают хакерам воровать цифровые деньги и данные о банковских счетах юзеров.

Сотрудники компании Google сообщили о проблемах, которые возникли в их фирменном магазине книг, игр, музыки, фильмов. В Google Play разработчики нашли опасные приложения, с их помощью кибермошенники завладевают конфиденциальной информацией пользователей. Хакеры запускают вирусы, которые маскируются под кошельки криптовалют. В итоге виртуальные деньги юзеров обильным потоком текут в карманы шарлатанов. Разработчики обнаружили вредоносную программу, выдающую себя за бренд Trezor. Настоящее приложение выдаёт кошельки криптовалют, запрашивая личные данные пользователей.

Хакеры научились копировать поведение Trezor и благодаря нехитрым манипуляциям выведывают нужную информацию о юзерах. Инженеры Google уже решают возникшие проблемы. Вероятнее всего, кибермошенники скоро не смогут обманывать людей таким способом.

Ещё эксперты обнаружили вредоносное ПО на ОС Android. Приложение Gustuff позволяло ворам видеть всю информацию о банковских картах пользователей. Вирус оказался настолько сложным, что его не смогли выявить своевременно.

Однако и над этими проблемами работают специалисты Google. Они хотят внедрить в Android такую систему безопасности, которая бы защищала надёжнее, чем приложения iPhone. Уже сейчас группа независимых экспертов говорит, что ОС от Google способна отражать атаки даже самых сильных хакеров. В грядущем компания еще больше улучшит систему безопасности. Это позволит Android-устройствам стать надёжнее, чем iPhone.

Google Play не относится к исключениям. Недалёк час, когда виртуальный магазин будет недоступен проделкам мошенников и юзеры не попадут в опасную ситуацию, воспользовавшись приложениями.