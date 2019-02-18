Теперь стоит обновляться! Новая версия Windows 10 содержит массу полезных функций для геймеров

Сегодня, 16:51 \\ Техно

Даже пользователи видеокарт Radeon получили возможность комфортно записывать и регулировать игровой процесс.

Очередное обновление операционной системы Windows 10 было воспринято многими пользователями ПК весьма недружелюбно, ведь разработчики сделали её более ресурсоёмкой, затребовав дополнительные Гб дискового пространства. Кроме того, в ОС добавили некоторые невостребованные функции, лишь отягощающие работу с системой, как например запуск приложений в отдельной «песочнице», что уже давно умеют все антивирусы. Однако, недавно представители Microsoft рассказали, что новая версия Windows 10 содержит и массу новых полезных функций для геймеров, ради которых теперь действительно стоит обновляться. Речь идёт о нововведении под названием Xbox Game Bar, позволяющем запускать определённой комбинацией клавиш дополнительный игровой интерфейс, с помощью которого можно отслеживать важнейшие параметры производительности ПК, общаться с другими игроками и записывать видео игрового процесса. Кроме того, отдельные виджеты можно закрепить на игровом экране и регулировать через них громкость отдельных приложений, а также запускать музыку. Разработчики утверждают, что общение во время гейминга можно поддерживать как с игроками, использующими PC-платформу, так и с владельцами Xbox One и мобильных устройств с ОС от Microsoft.

Все сохранённые скриншоты и видеоролики пользователям доступны прямо в игровом интерфейсе Xbox Game Bar, поэтому отныне можно выбирать понравившиеся материалы и избавляться от неудачных дублей даже не сворачивая основную игру. Новый игровой интерфейс должен прекрасно работать в связке с большинством приложений, но программы, написанные с использованием API Vulkan, могут некорректно работать с Xbox Game Bar, из-за чего подобные игры нужно запускать в режиме оконного просмотра. Львиная доля вышеперечисленных функций уже давно была доступна владельцам карт от NVidia с поддержкой GeForce Experience, поэтому ПК-геймеры с видеокартами от AMD Radeon наконец «догонят» в этом плане своих оппонентов.

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Автор - Александр Соловьёв
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