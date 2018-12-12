OnePlus оправдывается за плохую работу камеры в «убийце флагманов»

Сегодня, 22:46 \\ Техно

Китайская компания не поленилась и выпустила официальное заявление в знак своего протеста на негативные отзывы.

Всё-таки забавный вышел случай. Еще до презентации OnePlus 7 Pro, интернет «взорвала» новость о суперспособностях его камеры, которая была награждена экспертами DxOMark. Казалось бы, они специалисты в своём деле и не могли ошибиться, однако после выхода «убийцы флагманов», большинство пользователей были разочарованы в работе трёхкратного оптического зума смартфона.

Это повлекло за собой ряд негативных отзывов. OnePlus будто была ждала подобного, поскольку отреагировала крайне оперативно. На данный момент компания выпустила официальное заявление, в котором оправдывается за плохую работу камеры в «убийце флагманов». Оказалось, что всё дело в особенностях программного обеспечения устройства, а сам флагман требует особый подход. Получив 3-кратный зум без цифрового увеличения, разработчики заверяли о 100-процентом качестве снимков и детализации.

В самом же заявлении речь шла о телеобъективе устройства, который можно использовать для двух функций камеры — 3-кратного зума и портретной съёмки. В зависимости от выполняемой задачи, функция выбора режима изменяет поле зрения, а при съёмке с 3-кратным увеличением, телеобъектив сохраняет кадр без потерь в разрешении 8 мегапикселей. Портретный режим задействует все 13 Мп сенсора.

Это не первый случай с обвинением в истории компании. Ранее OnePlus не оправдала надежды пользователей во время выхода OnePlus 5 в 2017 году.

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Автор - Юлия Брик
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