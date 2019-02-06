Instagram «удалит» приложение Direct

Отмена данной функции внутри приложения может повлечь за собой часть недовольств со стороны активных пользователей.

В связи с тем, что Instagram на данный момент является одной из крупнейших площадок для бизнеса – отмена функции Direct может негативно сказаться на продажах части аккаунтов.

По неофициальным данным сообщается, что обмен сообщениями с другими пользователями в сети будет невозможен уже этим летом. Но все прошлые диалоги не будут бесследно удалены, так как Instagram выпустит отельное приложение Direct.

Официального ответа от разработчиков озвучено не было.

На протяжении долгого времени вокруг популярной сети Instagram «ходят» разные слухи. Ранее сообщалось о том, что в социальной сети в тестовом режиме планируется внедрять функцию, позволяющею скрывать лайки под постами, которые будут видны лишь владельцу аккаунта.

Разработчики соцсети говорили и об очередном масштабном обновлении – видоизменении новостной ленты. Её просмотр будет представляться также как и функция Stories. Это означает, что для просмотра постов, будет необходимо касаться пальцем левой и правой сторон экрана.

Напомним, что всемирно известная социальная сеть Instagram начала свою деятельность с октября 2010 года и успешно работает по сей день. Из обычного приложения для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram «перерос» не только в социальную сеть, но и в крупнейшую торговую площадку. На сегодняшний день в сети зарегистрировано более одного миллиарда человек.