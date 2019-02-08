Почти как собачки: Новые гаджеты от Amazon смогут распознавать эмоции человека

Приближается мир фантастов, когда робот понимает чувства человека и даёт советы.

Представители Amazon сообщили, что сейчас компания разрабатывает специальные ручные устройства с голосовым управлением.

Новые гаджеты будут оснащены сверхчувствительными микрофонами, которые будут улавливать малейшие изменения интонации человека. По словам разработчиков, с помощью громкости и прочих особенностей голоса смартфоны смогут распознавать эмоции и настроение пользователя.

Агенты Amazon рассказали, что такое обновление облегчит жизнь. Гаджеты, почти как собачки, смогут чувствовать своего хозяина. Например, если смартфон услышит, что у владельца простужен голос или кашель, то устройство поможет заказать медицинские препараты из аптеки.

Разработчики сообщили, что новые аппараты «просканируют» пользователя, чтобы помочь ему адаптироваться во внешнем мире: будут давать рекомендации, как правильно поступить в той или иной ситуации.

По словам аналитиков, такие разработки приближают утопический мир фантастов, когда роботы смогут считывать эмоции человека и помогать ему советами.

В Amazon рассказали, что этот проект получил кодовое название Dylan. Голосовой помощник будет создан на основе программного обеспечения Alex. На данный момент компания скрывает информацию о стадии разработки. Некоторые источники указывают, что новое устройство уже проходит бета-тестирование.