«Убийца» камерофонов: Новый смартфон от Samsung получил самую продвинутую камеру в мире

Детище южнокорейской компании впервые в истории получит инновационную матрицу на целых 64 Мп.

В своё время обладателей смартфона Sony Ericsson K750i считали чуть ли не богами, ведь прорывной на тот момент гаджет имел камеру с немыслимыми 2 Мп с функцией автофокуса, вспышкой и 4-кратным цифровым зумом. Со временем стало появляться всё больше «умных» мобильников с передовыми камерами и качество мобильной съёмки возросло практически до небес. Сейчас же критиков практически невозможно удивить возможностями современных устройств, но новый смартфон от Samsung модели Galaxy A70S должен исправить ситуацию, ведь гаджет получил самую продвинутую камеру в мире. Речь идёт о модуле с рекордным разрешением 64 Мп, который ранее не использовался ни в одном из смартфонов. По заверениям разработчиков, новейшая технология под названием Tetracell вкупе с невероятной матрицей позволит объединять пиксели в группы по четыре единицы, что позволит делать снимки великолепного качества даже в условиях плохой освещённости. Сам Galaxy A70S должен стать преемником Galaxy A70 и перенять большинство характеристик своего предшественника. Таким образом, «убийца» камерофонов помимо обновлённых модулей основной камеры, видимо, похвастает шустрым процессором Snapdragon 670 от Qualcomm, 8 Гб оперативной памяти и как минимум 128 Гб основной памяти.

Напомним, лидерами по качеству мобильной съёмки в данный момент считаются смартфоны iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10+, а также Huawei P30 Pro. Продукт компании Apple имеет двойную камеру с сенсорами на 12 и 12 Мп соответственно, детище Samsung имеет тройной модуль камеры с матрицами на 16, 12 и 12 Мп, а во флагмане Huawei установлено целых 4 основных камеры, главный модуль которой имеет разрешение в 40 Мп. Таким образом, матрица на 64 Мп у Galaxy A70S должна «обскакать» все конкурирующие устройства, а дополнительным бонусом станет объектив для сверхширокоугольной съёмкой с захватом в 123 градуса. Качество получаемых снимков на новинке от Samsung, скорее всего, ещё сильнее поднимет планку мобильной съёмки, ведь предшественник Galaxy A70S умеет делать фотографии не хуже многих флагманских устройств.