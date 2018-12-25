Цены сошли с ума! Эксперты назвали лучшие смартфоны за $100

За столь смешную сумму можно получить превосходный экран, качественную двойную камеру и многие другие продвинутые функции.

Недавно аналитики заметили, что цены на мобильном рынке буквально сошли с ума и теперь многие гаджеты стали стоить сущие копейки. Пользуясь случаем, эксперты назвали лучшие смартфоны за 100 $ с наиболее продвинутыми функциями. В данный список попал Meizu M8 °C, ведь за столь незначительную сумму покупатель получит стильный смартфон с 4-ядерным процессором, 2 Гб оперативной памяти и поддержкой 2 SIM-карт. Кроме того, продукт Meizu может похвастаться основной и фронтальной камерами с разрешением 13 и 8 Мп соответственно. Также к покупке рекомендуется смартфон Huawei Y5 Lite с весьма необычным дизайном, выраженном в разных цветах тыльной и передней части гаджета. Детище Huawei работает на основе 4-ядерного процессора, но объём оперативной памяти всего в 1 Гб подойдёт далеко не каждому пользователю. Стоит отметить и «умный» мобильник от Xiaomi модели Redmi 4A, так как за 100 $ пользователю достанется гаджет с 2 Гб оперативной памяти, основной камерой на 13 Мп, а также красочным дисплеем с диагональю 5 дюймов и HD-разрешением.

Однако, настоящими королями данного списка стоит считать смартфоны от компаний LG и Doogee. Мобильное устройство от LG имеет внушительную ёмкость аккумулятора в 4000 мАч, чего должно хватить на долгое время автономного пользования вкупе с экономичным и быстрым 4-ядерным процессором. Что касается смартфона Doogee X70, китайский бренд потрудился, чтобы за столь скромную сумму он соответствовал практически всем модным трендам. В стильное устройство внедрили двойную камеру с матрицами на 8 и 5 Мп соответственно, а красочный дисплей с вырезом в стиле флагманского смартфона iPhone X от Apple делает вид гаджета весьма премиальным. Кроме того, Doogee X70 имеет ёмкий аккумулятор на 4000 мАч, 2 Гб оперативной памяти и поддержку 2 SIM-карт. Таким образом, эксперты доказали, что совсем не обязательно тратить целое состояние, чтобы иметь быстрый и функциональный смартфон в своём кармане.