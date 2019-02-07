Цена смартфона не играет роли – Эксперты рассказали, как сделать «крутые» снимки ночью

Телефон может снимать качественно даже ночью и ТОП-5 советов помогут в этом.

Первое разочарование в камере телефона приходит во время ночной съемки, когда результат не оправдывает ожидание. Однако эксперты решили сломать стереотипы и рассказали, как сделать «крутые» снимки ночью. По их мнению, цена смартфона не играет особо важной роли, поэтому даже с бюджетным телефоном можно проделать качественную работу.

Цифровой шум и белые размытые пятна — это первое, что видит человек во время ночной съемки на экране своего смартфона. По словам экспертов, всё дело в значении светочувствительности (ISO), которая устанавливается автоматически при малом освещении кадра. В данном случае происходит сохранение короткой выдержки, но страдает качество.

Для того, чтобы получить «крутой» ночной снимок, необходимо сделать экспосдвиг в -1 или затемнить кадр. Таким образом можно избежать образования белых пятен, которые идут от источника света, а также скрыть шумы. Также можно уменьшить значение ISO, увеличив при этом выдержку. Эксперты рекомендуют в момент съёмки использовать штатив или крепко держать свой телефон, поскольку самое незначительное дрожание смажет картину.

Самый простой вариант для пользователя — это включить «Ночной режим». Конечно он не обеспечит такого качества картины, как при ручной съемке, но станет выходом из положения для всех тех, кто не желает мучиться. Кроме того, в 2019 году существует масса приложений с пресетами, которые могут дать уникальный эффект в процессе съемки. В последнем совете, эксперты рекомендуют использовать искусственный интеллект.