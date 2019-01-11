Бюджетный смартфон с мощной камерой: Xiaomi представила долгожданный Redmi Note 7S

В продажу поступит 23 мая. Есть варианты с 32 и 64 ГБ памяти, стоимость - 158 и 187 долларов. Имеет SoC Snapdragon 660, а ёмкость аккумулятора равна 4000 мА·ч.

Китайская компания Xiaomi представила в Индии новое устройство - бюджетный смартфон Redmi Note 7S. Это улучшенная версия Redmi Note 7. Главным отличием устройств является камера: долгожданный Redmi Note 7S выделяется только благодаря улучшенной камере.

Стоит отметить, что показатели впечатляют, поскольку смартфон оснащён 48-МП мощной камерой и 5-МП дополнительным датчиком. Также есть режим ночной съёмки, который позволяет делать хорошие кадры при недостаточном освещении. Если сравнивать его с предшественником, то устройство выигрывает, поскольку прежняя версия имела камеру на 12 и 2 МП.

Также следует сказать и о других характеристиках нового смартфона. Практически всё осталось прежним: и SoC Snapdragon 660, и аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч, и даже 6,3-дюймовый экран, который имеет каплевидный вырез. Хотя существуют и небольшие изменения: в наличии есть защитное стекло Gorilla Glass 5.

На данный момент известно, что устройство доступно в трёх цветах: синем, чёрном и красном. К тому же существуют две вариации цены. Например, за версию с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти нужно заплатить 158 долларов, а за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти — 187. Продажи начнутся 23 мая.