Бойкот: Смартфоны Huawei останутся без технологий Intel и Qualcomm

Сегодня, 12:04 \\ Техно

Помимо Google, сотрудничество с Huawei приостанавливает Intel, Xilinx и Broadcomm.

После решения администрации Трампа, еще несколько компаний приостанавливают сотрудничество с китайской компанией Huawei. «Черный список», опубликованный на прошлой неделе, поддержали производители полупроводников Inel, Qualcomm, Xilink и Broadcomm.

Эти компании поставляют на рынок процессоры и 5G-модемы. По мнению аналитиков, это помешает китайским провайдерам развить сети пятого поколения в стране. Так, операторы China Telecom, China Unicom и China Mobile опираются на оборудование Huawei, которое зависит от иностранных технологий. Это приведет к убыткам, так как операторы уже начинают замену установленных компонентов.

Напомним, бойкот администрации Президента США подразумевает существенное ограничение доступа китайской компании на IT-рынок. Смартфоны Huawei останутся без технологий Intel и Qualcomm. Более того, новые устройства компании «обойдет» операционная система Android. Китайским программистам будет доступна версия с открытым исходным кодом, на основе которой можно будет создать свою сборку, но отсутствие доступа к Google Play ограничит функционал разработки.

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Автор - Сергей Ковалев
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