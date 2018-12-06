Бойкот: Смартфоны Huawei останутся без технологий Intel и Qualcomm

Помимо Google, сотрудничество с Huawei приостанавливает Intel, Xilinx и Broadcomm.

После решения администрации Трампа, еще несколько компаний приостанавливают сотрудничество с китайской компанией Huawei. «Черный список», опубликованный на прошлой неделе, поддержали производители полупроводников Inel, Qualcomm, Xilink и Broadcomm.

Эти компании поставляют на рынок процессоры и 5G-модемы. По мнению аналитиков, это помешает китайским провайдерам развить сети пятого поколения в стране. Так, операторы China Telecom, China Unicom и China Mobile опираются на оборудование Huawei, которое зависит от иностранных технологий. Это приведет к убыткам, так как операторы уже начинают замену установленных компонентов.

Напомним, бойкот администрации Президента США подразумевает существенное ограничение доступа китайской компании на IT-рынок. Смартфоны Huawei останутся без технологий Intel и Qualcomm. Более того, новые устройства компании «обойдет» операционная система Android. Китайским программистам будет доступна версия с открытым исходным кодом, на основе которой можно будет создать свою сборку, но отсутствие доступа к Google Play ограничит функционал разработки.