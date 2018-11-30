Android уходит от Huawei

Сегодня, 09:26 \\ Техно

Противоречия США и Китая впервые в истории коснулись потребителя: часть китайских смартфонов лишится системы.

Представители Google объяснили последствия американских санкций для пользователей смартфонов Huawei. Так, новые устройства не смогут получить Android и доступ к сервисам Google. При этом система продолжит работать на моделях, которые уже поступили в торговые сети США.

Android уходит со смартфонов Huawei после решения конгресса США. По словам представителей Google, они пытаются выяснить долгосрочную перспективу такого решения. Как отмечается, помимо ограничения в использовании операционной системы, смартфоны и планшеты Hawei не смогут получить доступ к почте, облачным хранилищам и другим приложениям от Google.

Напомним, еще в 2003 году Huawei обвинили в промышленном шпионаже – по мнению суда Техаса, китайская компания скопировала технологии Cisco Systems. В 2008 году правительство усилило давление на компанию, обвинив ее в связях с армией и правительством Китая. По этой причине суд запретил продажу американской корпорации 3Com.

Помимо США, действие Huawei ограничено на территории Индии, Австралии и Великобритании.

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Автор - Сергей Ковалев
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