Компьютер больше не починишь – Microsoft запретила возврат к рабочей Windows после провального обновления

Сегодня, 20:06 \\ Техно

Апдейт операционной системы выводит из строя ПК.

Пользователи начали массово жаловаться, что обновление ОС Windows 10 приводит к поломке компьютера. Сотрудники Microsoft объясняют проблему инициацией файлов, используемых системой. Ошибка возникает во время загрузки ОС, когда существующие драйверы не совпадают с каталогами в реестре. В этом случае процесс перезапуска ПК останавливается. Представители Microsoft подтвердили наличие такой проблемы. Затем стало известно, что компания запретила возврат к рабочей Windows после провального обновления. Выходит, компьютер больше не починишь, если во время загрузки что-то пойдёт не так.

Единственный способ повлиять на ситуацию – это отключить ПК. Затем следует опять совершить загрузку и зайти в среду восстановления Windows – WinRE. Речь идёт о средстве, которое позволяет устранить основные проблемы при включении компьютера. На экране юзер увидит вкладку «Устранение неполадок». Требуется туда войти и отключить принудительное использование драйверов. Для выбора данного параметра в Microsoft рекомендуют нажать клавишу F7. После чего запуск системы должен возобновиться. В противном случае ситуацию не исправить.

Microsoft официально запретила возврат к рабочей Windows. Поэтому в случае непредвиденных сбоев придется решать проблему только через WinRE. Если сделать этого не получится, то ПК превратится в бесполезное железо.

Избежать проблемы в целом можно только заблаговременно создав точку восстановления системы. Для этого нужно войти в настройки Windows 10, перейти в раздел «Обновление и безопасность». Затем следует выбрать «восстановление» и «перезагрузить сейчас». Выполнив описанные действия можно не бояться никаких обновлений от Microsoft.

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Автор - Николай Самойлов
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