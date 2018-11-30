Специалисты подсказали, как правильно обезопасить аккаунт в Сети

Сегодня, 19:15 \\ Техно

Хакеры используют чужие аккаунты для спама и мошенничества. Некоторым влиятельным людям потеря страницы может причинить серьёзный вред.

Американские специалисты в сфере кибернетической безопасности подсказали пользователям, как можно защитить свой аккаунт от хакерской атаки. Не правильно считать, что если вы простой человек, то не станете жертвой мошенников в Сети. Обезопасить свои данные можно несколькими простыми шагами.

Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что даже простая привязка номера телефона может сберечь аккаунт от 76% направленных атак. При такой привязке, для входа в аккаунт нужно получить специальный код в СМС. Ещё одним самым приемлемым средством защиты эксперты назвали ключи безопасности. Эта система подразумевает подтверждение входа в аккаунт при помощи специального устройства. Оно вставляется в USB-разъём. Только после этого можно войти на страницу. Самым простым средством безопасности считается второй адрес электронной почты. Он не слишком эффективен в профессиональной хакерской атаке, но может защитить от автоматизированного взлома. В любом случае, специалисты рекомендуют потратить несколько лишних минут на собственную безопасность.

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Автор - Антон Словацкий
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