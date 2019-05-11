Управляемая дистанционно автоматическая кормушка поможет в уходе за животными.

Компания Xiaomi собирает деньги на новое устройство посредством краудфандинга. Специалисты компании создали кормушку для домашних питомцев под названием Furrytail Pet Smart Feeder. Такое решение поможет тем хозяевам, которые часто находятся в отъезде или на работе и не могут вовремя покормить любимого питомца. Новинка от Xiaomi позволит оставить домашних питомцев сытыми в отсутствие хозяев.

Главная задача кормушки – насыпать заданное количество корма в специальную миску согласно заданным настройкам. Частоту и количество корма определяет сам пользователь с помощью специального приложения на смартфоне. Если не выставить настройки, то животное сможет кормиться самостоятельно, для чего предусмотрена подача корма от нажатия на специальную педаль.

Когда миска для корма становится пустой то на смартфон приходит оповещение, а лампочка на устройстве меняет цвет с зеленого на красный. В лоток вмонтирован модуль весов, позволяющий контролировать точный вес корма. Четырёхлитровая герметичная конструкция кормушки позволяет хранить до 2 килограмм сухого корма и не давать ему слеживаться и портиться. Создатели рекомендуют использование корма с маленькими гранулами, чтобы не возникали заторы в каналах подачи корма. При блокировке устройство прекращает работу.

Устройство обладает небольшими габаритами, а его вес без корма составляет 2,2 кг. Корпус предусматривает работу с животными и выполнен из безопасного и прочного пластика, а шнур защищен от прокусов.

Примерная цена устройства составит 2000 рублей, а поставки начнутся 30 июня 2019 года.