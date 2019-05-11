Новинка от Xiaomi позволит оставить домашних питомцев сытыми в отсутствие хозяев

Сегодня, 11:00 \\ Техно

Управляемая дистанционно автоматическая кормушка поможет в уходе за животными.

Компания Xiaomi собирает деньги на новое устройство посредством краудфандинга. Специалисты компании создали кормушку для домашних питомцев под названием Furrytail Pet Smart Feeder. Такое решение поможет тем хозяевам, которые часто находятся в отъезде или на работе и не могут вовремя покормить любимого питомца. Новинка от Xiaomi позволит оставить домашних питомцев сытыми в отсутствие хозяев.

Главная задача кормушки – насыпать заданное количество корма в специальную миску согласно заданным настройкам. Частоту и количество корма определяет сам пользователь с помощью специального приложения на смартфоне. Если не выставить настройки, то животное сможет кормиться самостоятельно, для чего предусмотрена подача корма от нажатия на специальную педаль.

Когда миска для корма становится пустой то на смартфон приходит оповещение, а лампочка на устройстве меняет цвет с зеленого на красный. В лоток вмонтирован модуль весов, позволяющий контролировать точный вес корма. Четырёхлитровая герметичная конструкция кормушки позволяет хранить до 2 килограмм сухого корма и не давать ему слеживаться и портиться. Создатели рекомендуют использование корма с маленькими гранулами, чтобы не возникали заторы в каналах подачи корма. При блокировке устройство прекращает работу.

Устройство обладает небольшими габаритами, а его вес без корма составляет 2,2 кг. Корпус предусматривает работу с животными и выполнен из безопасного и прочного пластика, а шнур защищен от прокусов.

Примерная цена устройства составит 2000 рублей, а поставки начнутся 30 июня 2019 года.

Поделиться новостью:
Автор - Олег Некрасов
Главное за неделю

Названа полезная диета для «диабетиков» и «сердечников»

Низкобелковое питание принесёт пользу людям с проблемными почками.

Врачи рассказали о первых признаках появления камней в почках

 Камни в почках вызывают серьезный дискомфорт у их обладателя. Врачи рассказали о первых...

Что делать и как быть? Хакеры начали массово взламывать аккаунты мессенджера WhatsApp

Простые правила помогут обезопасить смартфон и проследить за безопасностью персональных...

Грязный трюк от безысходности: Дуров запаниковал из-за популярности главного конкурента Telegram

Предприниматель пытается привлечь внимание к своей разработке, настаивая на необходимости...

Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете

После пробуждения правильнее всего есть богатую клетчаткой пищу, а сократить углеводы и...

Врачи назвали первые симптомы аппендицита

Проблемы с ЖКТ и повышение температуры могут сигнализировать об опасности.

Назван ТОП «продуктов-убийц» на завтрак для диабетиков 2 типа

Сахарные хлопья, рогалики со сливочным сыром и жареный бекон – вот источник повышения...

Парад планет 14 мая вызовет разрушительное землетрясение

Сила подземных толчков будет достигать 7 баллов по шкале Рихтера. Об этом заявил...

Пауки в ходе эволюции изобрели «катапульту» для быстрого перемещения

Паук Hyptiotes cavatus с большим усилием натягивает паутину, как резинку, чтобы...

17-летний астроном обнаружил планету с двумя Солнцами

Линии поглощения света и снимки телескопа в Нью-Мексико позволили описать необычную...

«Золотые» шахты на астероидах грозят гибелью для всего человечества

Земляне сделают Солнечную систему своей братской могилой, если пристрастятся к...

Учёные уверены, что вино способно продлить жизнь

 Калифорнийские учёные на этой неделе пришли к выводу о том, что пару бокалов хорошего...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ