Google и Huawei выплатят компенсации за «забытый» смартфон 2015 года

Сегодня, 12:05 \\ Техно

Владельцам Nexus 6P придется поторопиться, компании урегулируют коллективный иск в ограниченный срок.

Пользователи смартфона, которые испытывали проблемы с загрузкой и разряжением батареи, могут получить компенсацию после того, как Huawei и Google согласились урегулировать коллективный иск. Хотя придется поторопиться - срок иска ограничен.

Nexus 6P «забытый» смартфон 2015 года выпуска. Устройство имеет дефект, который может вызвать две различные проблемы: бесконечная перезагрузка и разряд батареи.

Устройство имело высокие оценки от технических обозревателей, но пострадало после выхода на рынок, поскольку потребители начали сообщать о проблемах с перезагрузкой и разряжением батареи. Представители Google и Huawei не брали ответственность на себя и перекладывали вину друг на друга, что привело к подаче коллективного иска. По результатам суда, Google и Huawei выплатят компенсации всем владельцам Nexus 6P купившим аппарат 25 сентября 2015 года или после этой даты. За каждое устройство будет выплачено $400, а суммарные выплаты составят $9,75 млн. Отмечается, что пользователи, воспользовавшиеся программой обмена гарантий и обменявшие устройство на Google Pixel XL, получат компенсацию в размере $10.

Потребители, которые требуют компенсации, должны были приобрести устройство в Соединенных Штатах. Представить необходимую документацию необходимо в период с 7 июня по 3 сентября 2019 года.

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Автор - Олег Некрасов
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