Новый Samsung Galaxy S10 показал реальную скорость 5G-сетей в США

Сегодня, 09:01 \\ Техно

Приём составил 1 Гбит/с на улице, но в зданиях покрытие отсутствует.

Американский оператор связи Verizon первым в мире начал продажи новинки Samsung Galaxy S10 5G. Цена смартфона начинается от $1300.

После старта продаж представитель Verizon опубликовал в Twitter видеозапись на которой показал реальную скорость 5G сетей в США.

Видно, что в пиковой точке скорость превышает 1Гбит/с. Специалисты из Digital Trends подтвердили высокую скорость скачивания и рассказали, что смогли скачать сезон сериала «Проныра Пит» за 93 секунды, а популярную игру PUBG весом в 2 ГБ смартфон загрузил за 23 секунды. Для сравнения, скачивание этой же игры с помощью 4G-сети заняло порядка 2 минут.

Данные сервиса Speedtest говорят, что пиковая скорость интернета составляет 1 Гбит/с, а средняя рабочая скорость равняется 700 Мбит/с.

Однако, специалистами Digital Trends отмечен факт отсутствия 5G-сети в помещениях и его переключения на стандарт четвертой сети. На улице таких проблем не наблюдалось. На данный момент 5G-сети доступны лишь в отдельных районах Чикаго и Миннеаполиса (США).

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Автор - Олег Некрасов
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