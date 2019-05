Новый Samsung Galaxy S10 показал реальную скорость 5G-сетей в США

Приём составил 1 Гбит/с на улице, но в зданиях покрытие отсутствует.

Американский оператор связи Verizon первым в мире начал продажи новинки Samsung Galaxy S10 5G. Цена смартфона начинается от $1300.

После старта продаж представитель Verizon опубликовал в Twitter видеозапись на которой показал реальную скорость 5G сетей в США.

This is 5G on the brand new Samsung Galaxy S10 5G in front of my hotel. It's crazy the difference a month makes. #FirstToRealTime pic.twitter.com/Syxc7HGrqn