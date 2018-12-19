Новая «фишка» Uber: Одно нажатие заставит водителя замолчать

В приложении можно установить «тихий режим», «готов к общению» или оставить «без предпочтений».

«В народе» бытует мнение, что часто таксисты любят поговорить с клиентами, что не каждому нравится. Разработчики Uber нашли выход: новая «фишка» приложения поможет вызвать машину с молчаливым таксистом. Такая услуга включена в общую стоимость, однако использовать её смогут только для премиальных поездок Uber Black и Uber Black SUV.

Выбрать новый режим можно будет только перед заказом такси: во время ожидания и во время движения изменить формат поездки будет невозможно.

Разработчики добавили ещё один сервис — Quiet Mode. Это приложение даёт возможность заранее предупредить о наличии багажа и указать желаемую температуру в салоне. Однако эти опции доступны только пользователям премиум-сервисов Uber.

Менеджер Uber Айдын Гаджаров сообщил, что теперь одно нажатие заставит водителя замолчать. Разработчики уверены, что желание пассажиров отдохнуть или сосредоточиться на работе во время поездки убедит их использовать такси премиум-класса. Пользователи уже долгое время просили создать «тихий» режим. Это нововведение создали, чтобы сделать больше отличий между обычными и премиум машинами.

На данный момент эти новые функции тестируют жители США. В большинстве случаев приложение получило положительные отзывы. Представители Uber планируют расширить территорию использования этой функции.