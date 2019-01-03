Windows и Mac OS не безопасны - Названа самая защищенная система современности

Chrome OS наделяет ноутбуки «иммунитетом» к вирусам. Google исключает установку вредоносных программ.

В 2010 году Google представили первый ноутбук на операционной системе собственной разработки – Chrome OS. Со временем семейство пополнилось устройствами отдельных производителей, которые вывели в отдельный класс Chromebook. По мнению экспертов, это одна из самых безопасных операционных систем.

История Windows и Mac OS насчитывает десятилетия, что обусловило «интерес» злоумышленников к ним – эти системы небезопасны. Экспертами портала Kim Komando названа самая защищенная система современности, которой считают Chrome OS.

Залог неуязвимости системы от Google в ее закрытости – на ноутбук невозможно установить какое-либо приложение. Ввиду того, что эта возможность исключена программно, вредоносное ПО также не может попасть в Chrome OS.

Ноутбуки на Chrome OS опираются на облачные сервисы – Google Docs или Office Online. Это подразумевает, что ваши личные данные тоже будут храниться на удаленном сервере.

Стоит отметить, что абсолютную безопасность не может обеспечить даже Chrome OS. Помимо вирусов, вредоносные алгоритмы могут маскироваться под веб-ресурсы, от посещения которых пользователь Chromebook не застрахован. Вместе с тем, личные данные, которые пользователь хранит на устройстве, защищены шифрованием.