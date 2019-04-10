Huawei уже в прошлом: Honor 20 Pro разрывает каноны мобильной фотосъёмки

Сегодня, 07:00 \\ Техно

Пробные снимки с флагмана поражают воображение. Новый смартфон получит рекордную светосилу, а также камеру из четырёх модулей с поддержкой искусственного интеллекта.

В своё время выход девайса Galaxy S9+ подарил компании Samsung титул короля мобильной съёмки, ведь снимкам, которые делал флагманский аппарат, попросту не было равных. Основной успех смартфона заключался в изменяемой диафрагме с рекордной на тот момент светосилой в f/1.5. Сравнительно недавно Huawei обогнала Samsung по качеству мобильной фотографии, выпустив на рынок смартфон P30 Pro, чьё первенство признали почти все критики. Однако, достижения Huawei уже оказались в прошлом, так как в Сеть просочилась важнейшая информация о новом флагмане под названием Honor 20 Pro, камера которого разрывает каноны мобильной фотосъёмки. Порог диафрагмы в f1/5 Honor не только достигла, но и преодолела, став первой в мире компанией, создавшей мобильную камеру со светосилой в f1/4. Статистические данные не оказались голословными, ведь кроме технических характеристик в Сеть также попали и первые снимки, сделанные на смартфон, презентация которого намечена на 21 мая. Снимки поражают воображение не только количеством разнообразных деталей, снятых в условиях плохой освещённости, но и общей схожестью фотографий с образцами полупрофессиональных камер.

Новый флагман получил четыре модуля основной камеры, а изображения, получаемые в процессе съёмки, будут автоматически обрабатываться системой искусственного интеллекта. Система камер Honor 20 Pro умеет работать с оптической стабилизацией, а разрешение главного модуля достигло целых 48 Мп. Среди дополнительных возможностей съёмки стоит отметить работу широкоугольного объектива и трёхкратного приближения. Отдельная матрица выделена для обработки деталей при макросъёмке, что также выгодно отличает Honor 20 Pro от других устройств. Расположение камер новинки от Honor намекает, что основные идеи компания позаимствовала у P30 Pro, однако, китайские инженеры, похоже, довели до совершенства технологии своих прямых конкурентов.

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Автор - Александр Соловьёв
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