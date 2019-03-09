Sony XZ4 выйдет под другим именем

Сегодня, 14:15 \\ Техно

Новый смартфон станет компактной альтернативой флагманскому смартфону Xperia 1.

Уже 5 лет Sony выпускает компактные версии своих флагманов. Считалось, что в феврале на рынок выйдет Xperia XZ4 Compact, но в Sony нарушили традицию, отменив выход смартфона. Вместо него европейские покупатели увидели Xperia 10 и Xperia 10 Plus.

Источники портала Tech Radar сообщают, то Sony XZ4 Compact выйдет под другим именем. Так, в Японии был представлен смартфон Xperia Ace, характеристики которого совпадают с XZ4. Смартфон основан на чипсете Snapdragon 630, работающим с 4 ГБ оперативной памяти, а емкость накопителя составляет 64 ГБ.

Дисплей новинки не впечатляет – обычная матрица, толстые рамки. Единственное утешение – разрешение Full HD+ (2160х1080 пикселей). Камера тоже игнорирует современные веяния: оба модуля получили по одной линзе.

Небогатое оснащение компенсирует наличие защиты от пыли и влаги, подтвержденное сертификатом IP. При этом, новинку нельзя назвать дешевой: для абонентов японского оператора DoCoMo Xperia Ace будет доступна за $450. По мнению аналитиков, на рынок Европы телефон выйдет под именем Xperia 1 Compact.

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Автор - Сергей Ковалев
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