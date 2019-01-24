Chrome, учись: Opera позволит сохранять страницы в PDF-файл

Новый функционал даст возможность просматривать страницу в офлайн-режиме или отформатировать ее для печати.

Казалось бы, совсем недавно печать фрагмента веб-страницы или электронных писем была обыденным делом, а соответствующая кнопка была внизу каждой страницы. Но развитие мобильных технологий свело к минимуму физические проявления: забронированный билет можно и не печатать – достаточно показать QR-код. Более того, покрытие мобильного интернета позволяет не беспокоиться о том, что возможность просмотреть страницу исчезнет.

Несмотря на положительные свойства прогресса, в самолетах по-прежнему нельзя пользоваться мобильными телефонами, а в мире остались города, куда не достала сеть 4G. Для таких случаев разработчики браузера Opera добавили функцию сохранения страницы в PDF-файл.

Новый функционал позволяет исключить рекламу и выбрать подходящий для чтения или печати формат. Разработчики браузера могут сказать «Chrome, учись», так как в самом распространенном браузере планеты такой возможности нет. Напомним, Opera позволит сохранять страницы и письма в PDF-файл уже в актуальной версии приложения.