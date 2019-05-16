Грязный трюк от безысходности: Дуров запаниковал из-за популярности главного конкурента Telegram

Сегодня, 14:53 \\ Техно

Предприниматель пытается привлечь внимание к своей разработке, настаивая на необходимости конфиденциальности. Большая часть граждан игнорирует алчные призывы бизнесмена.

Сравнительно недавно мессенджер Telegram преодолел отметку в 200 миллионов активных пользователей в месяц. Однако, данное достижение и в подмётки не годится результату компании Facebook, которая приобрела программу WhatsApp с ежемесячным охватом 1,5 миллиарда юзеров. Судя по всему, Павел Дуров, создавший Telegram, запаниковал из-за популярности главного конкурента своего мессенджера и пошёл на грязный трюк от полной безысходности, публично раскритиковав сервис WhatsApp. Недавно выяснилось об очередной бреши в защите мессенджера от Facebook, благодаря которой хакеры могли устанавливать вредоносное ПО на смартфоны пользователей, что стало поводом для Павла Дурова выставить конкурирующую компанию в дурном свете. По заверению предпринимателя, люди, ответственные за безопасность WhatsApp, сотрудничают с правительством США, оставляя уязвимости в работе программы, позволяющие спецслужбам следить за юзерами. В то же время Дуров не забыл упомянуть о том, какие мастера работают под его началом, и как они создали уникальную систему защиты и конфиденциальности.

То, что Павел в данный момент полон отчаянья из-за небывалого успеха своих конкурентов, который не могут омрачить даже громкие скандалы, подтверждает его прямой призыв ко всем пользователям своего мессенджера. Дуров побудил юзеров переубедить хотя бы 3 своих знакомых отказаться от услуг WhatsApp и полностью перейти на его платформу. Вряд ли Илон Маск стал бы публично призывать людей отказываться от прочих авто, предпочитая всем другим машинам его электромобили Tesla, ведь рынок всегда развивается в условиях здоровой конкуренции, за чем следят антимонопольные службы. Соблюдение приличий для Павла Дурова в данный момент, скорее всего, проигрывает слепой жажде заработка, ведь с каждым новым пользователем Telegram его доход увеличивается, а делиться деньгами с Facebook он, видимо, не собирается. Дуров совсем не осознаёт, что большинство пользователей WhatsApp является обычными людьми, для которых простота интерфейса для связи с близкими гораздо важнее навороченных функций, понятных лишь молодёжи, помешанной на приватности.

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Автор - Александр Соловьёв
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