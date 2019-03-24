В Сеть «слили» характеристики самого дешёвого ноутбука от Xiaomi

RedmiBook будет оснащён 14-дюймовым дисплеем и будет поставляться в трёх вариантах.

В заголовках новостей последнее время всё чаще «мелькает» китайский бренд Xiaomi. Его поклонники замерли в ожидании нового «убийцы» флагманских смартфонов Redmi K20 и K20 Pro.

Ходили слухи, что вместе с анонсом К20 компания презентует бюджетный ноутбук RedmiBook 14. Слухи оказались частично правдой и сегодня в сеть уже «слили» характеристики самого дешёвого ноутбука от Xiaomi.

Известный инсайдер Ishan Agarwal рассказал, что RedmiBook будет оснащён 14-дюймовым дисплеем.Он будет поставляться в трёх вариантах, включая варианты мобильных процессоров Intel Core i3, Core i5 и Core i7. Они будут предложены с 4 или 8 Гб оперативной памяти, и 256 и 512 Гб объёмом накопителя.

Модель будет поставляться со встроенной видеокартой Intel для базовых вариантов, с более премиальными опциями для графического процессора NVIDIA GeForce MX250.

Размер батареи и дату выпуска точно сказать он не может, однако есть предположение, что релиз произойдёт или вместе с К20 или немного позднее. По цене точных данных также нет, но ясно, что это будет бюджетная модель и возможно самая дешёвая на рынке.