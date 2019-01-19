DJI представила «убийцу» GoPro

Вчера, 17:16 \\ Техно

Первая экшн-камера компании бросает вызов лидеру рынка.

Сегодня в 16:00 компания DJI начала презентацию, в ходе которой представила свою первую экшн-камеру DJI Osmo Action.

Портативная новинка обладает малыми габаритами и способна записывать HDR видео в 4K 60 fps. Камера имеет два экрана и способна снимать замедленные видео. Уникальная программная стабилизация RockSteady позволит получить кадр без сильной тряски даже без специального оборудования. За съемку отвечает 12-мегапиксельный датчик от Sony IMX377 формата 1/2,3. Угол съемки составляет 145 градусов при диафрагме f/2,8.

Защищенную камеру выдерживает погружения до 11 метров, а с многочисленными аксессуарами ее функционал значительно возрастает.

Цена камеры составит $349, что делает из нее «убийцу» GoPro, ведь обладая аналогичными характеристиками устройство от DJI не только меньше, но и гораздо дешевле признанных королей рынка экшн-камер.

Обозреватель камер Кайман Вонг одни из первых оценил новинку компании и сравнил ее с GoPro Hero 7 Black. Специалист отметил сходство устройств в подходе к программной стабилизации и похвалил цветной передний экран камеры, с помощью которого съемка видео может гораздо упроститься. Вонг заявил, что стабилизация у DJI лучше, чем у GoPro, но заметил небольшое отставание в картинке на дисплее при включенной стабилизации.

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Автор - Олег Некрасов
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