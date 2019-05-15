Смартфон станет «кирпичом»: eSIM в России «уничтожит» флагманы

Вчера, 15:56 \\ Техно

Воспользоваться встроенной «симкой» сейчас могут только владельцы iPhone и некоторых моделей Samsung Galaxy Watch.

Технология eSIM представляет собой встроенный в смартфон чип, на который можно подключать любого оператора, поддерживающего услугу. Данный чип никогда не вынимается из гаджета, но на нём можно менять операторов необходимое количество раз. Tele2 стала первой компанией, подключающей абонентов по технологии eSIM в России, однако со вчерашнего дня Минкомсвязи запретило эту услугу. На канале Rozetked в YouTube блогер показал, как встроенная сим-карта работает на различных гаджетах.


В ходе эксперимента удалось выяснить, что eSIM отлично работает на iPhone XR, а также на моделях смарт-часов Samsung Galaxy Watch с индексом R815, которые официально не продаются в РФ. С Apple Watch ничего не получилось, так как на использование встроенной «симки» по всей России нет одобрения от ФСБ. Самое интересное началось при попытке использовать технологию eSIM на устройстве Google Pixel 3. Смартфон не распознал оператора Tele2 после активации. Кроме того, перестала работать старая SIM-карта. Служба поддержки оператора не смогла помочь решить эту проблему. Позже в комментариях блогер написал, что проблема оказалась в Android Q Beta 3, которая установлена на Google Pixel 3. В любом случае, специалисты советуют не спешить активировать eSIM самостоятельно, без консультации. В противном случае есть вероятность, что ваш смартфон станет «кирпичом», не способным позвонить. Сейчас технология в России ещё «сырая», поэтому скорее «уничтожит» флагманы, чем облегчит жизнь пользователей.

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Автор - Антон Словацкий
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