Первый взгляд на Asus ZenFone 6 c откидной камерой

В сети появились рендеры устройства, которые отличаются от прошлых утечек.

В Twitter аккаунте инсайдера Роланда Куандта появился первый взгляд на Asus ZenFone 6. Прошлые утечки показывали другой дизайн смартфона.

Смартфон изображенный на рендерах не имеет никаких либо вырезов и «бровей» на дисплее. На крышке смартфона расположился датчик отпечатков пальцев и механизм с двойной откидной камерой. Фронтальной камеры нет, потому что основная умеет переворачиваться и выполнять ее функции. Установлены основной датчик от Sony на 48-мегапикселей и широкоугольный объектив на 13-мегапикселей.

Согласно опубликованным ранее данным на базе устройства будет чипсет Snapdragon 855, сверхпрочное стекло от Gorilla Glass шестого поколения, батарея ёмкостью 5000 мАч и функция быстрой зарядки смартфона.

Ожидается 2 варианта окраски ZenFone 6: черный и серебристо-синий. Дата презентации смартфона 16 мая.