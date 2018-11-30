1,5 млрд пользователей WhatsApp подвергнутся хакерской атаке

При помощи звонков в приложении злоумышленники распространяют шпионскую программу.

Хакеры обнаружили уязвимое место в одном из самых популярных мессенджеров мира. Многие пользователи WhatsApp уже столкнулись с неприятностью, а всего подвержены опасности около 1,5 млрд человек. Угрозу несёт входящий вызов, который мошенники совершают на выборочные номера. После такого звонка, на устройства пользователей автоматически устанавливается вредоносное ПО. При этом не имеет значения, поднял человек трубку или нет.

Специалисты предупреждают о большой вероятности того, что в ближайшее время хакерской атаке на WhatsApp подвергнутся ещё больше клиентов. Сотрудники кибернетической безопасности работают над устранением проблемы. На данный момент известно, что все атакованные гаджеты работали на операционной системе Android и iOS. Некоторые источники сообщают, что шпионская программа создана израильской фирмой NSO Group, разрабатывающей ПО для кибернетической разведки. Однако в компании этот факт отрицают. Представители WhatsApp сообщили, что проблема больше не является актуальной. Многие пользователи пока не разделяют данный оптимизм.