Стартап пытается пропихнуть на рынок смертельно опасную маску против загрязнения окружающей среды

Сегодня, 05:00 \\ Техно

Экологи говорят, что сквозь неё глубоко в лёгкие могут попасть мелкие частицы диаметром до 10 микрометров, а некоторые окажутся даже в кровотоке, нарушая работу сердца.

Французский стартап R-PUR разработал «высокотехнологичную» маску против загрязнения окружающей среды специально для стран Азии. Продавать товар собираются в Китае, Южной Корее, Гонконге и Японии. В промышленно развитых восточных государствах интенсивно загрязняется воздух. Предприятия активно выбрасывают вредные вещества в атмосферу. Из-за этого у людей развиваются бронхит, астма, рак лёгких. Защитить от болезней может маска, говорят сотрудники стартапа. Она состоит из двух частей: сменного фильтра и ткани многоразового использования. Мобильное приложение оценивает, когда следует менять компоненты, основываясь на качестве воздуха в месте, где находится пользователь.

Сотрудники R-PUR говорят, что маска предоставляет высочайший уровень защиты. Она якобы отфильтровывает мельчайшие частицы, спасая людей от рака лёгких. Экологи же имеют своё мнение по этому поводу. Они убеждены, стартап пытается пропихнуть на рынок смертельно опасную продукцию ради высокого дохода.

Действительно, если сквозь маску попадают частицы размером до 10 микрометров, то её владелец получит больше вреда, чем пользы. Эти вещества нанесут огромный ущерб дыхательной системе, а при попадании в кровоток даже сердцу человека.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

  Врач-диетолог Татьяна Селезнёва из Ярославля в эту пятницу поделилась идеей «базового...

Врачи сообщают о том, что снизить давление можно без лекарств

 Отечественные медики дают несколько простых, но эффективных советов по снижению давления...

Лягушки вымрут через 50 лет: Учёные назвали плачевные последствия глобального потепления

 Смертельная болезнь амфибий распространяется из-за высокой температуры окружающей среды.

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Прислушайся к сердцу: Медики рассказали, как распознать симптомы аневризмы аорты

 9 мая от этой болезни умер известный журналист Сергей Доренко. Именно сердечная...

Врачи назвали причины задержки воды в организме и способы борьбы с отёками

Вода может накапливаться даже в лёгких, что провоцирует кашель и проблемы дыхания.

В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

После провала с Galaxy Fold компания разрабатывает устройство, сгибающееся в трёх местах.

Палочки для еды помогут сохранить стройную фигуру

Диетологи назвали альтернативный способ похудения без особого труда.

Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры

Датчик изображения ISOCELL Bright GW1 поднимет светочувствительность мобильных камер на...

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с...

«Смерть» паролям Windows 10: Microsoft удалит все коды в течение недели

800 миллионов пользователей Windows 10 в скором времени останутся без паролей. Эксперты...

Колонизация отменяется. Ученые узнали почему Марс теряет воду

Они считают, что основную роль в процессе играет орбита Красной планеты.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ