Стартап пытается пропихнуть на рынок смертельно опасную маску против загрязнения окружающей среды

Экологи говорят, что сквозь неё глубоко в лёгкие могут попасть мелкие частицы диаметром до 10 микрометров, а некоторые окажутся даже в кровотоке, нарушая работу сердца.

Французский стартап R-PUR разработал «высокотехнологичную» маску против загрязнения окружающей среды специально для стран Азии. Продавать товар собираются в Китае, Южной Корее, Гонконге и Японии. В промышленно развитых восточных государствах интенсивно загрязняется воздух. Предприятия активно выбрасывают вредные вещества в атмосферу. Из-за этого у людей развиваются бронхит, астма, рак лёгких. Защитить от болезней может маска, говорят сотрудники стартапа. Она состоит из двух частей: сменного фильтра и ткани многоразового использования. Мобильное приложение оценивает, когда следует менять компоненты, основываясь на качестве воздуха в месте, где находится пользователь.

Сотрудники R-PUR говорят, что маска предоставляет высочайший уровень защиты. Она якобы отфильтровывает мельчайшие частицы, спасая людей от рака лёгких. Экологи же имеют своё мнение по этому поводу. Они убеждены, стартап пытается пропихнуть на рынок смертельно опасную продукцию ради высокого дохода.

Действительно, если сквозь маску попадают частицы размером до 10 микрометров, то её владелец получит больше вреда, чем пользы. Эти вещества нанесут огромный ущерб дыхательной системе, а при попадании в кровоток даже сердцу человека.