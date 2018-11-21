В Android Q появится система, которая сможет самостоятельно определить автомобильную катастрофу.

Google пытается выделить смартфоны серии Pixel из череды других Android-устройств, наделяя их эксклюзивными функциями. Специалисты XDA Developers нашли в бета-версии Android Q функцию оповещения о ДТП.

Речь идет о приложении Safety Hub app, код которой содержит строчку об «автоматическом оповещении при автомобильной аварии». Как выяснилось, эта программа будет установлена в смартфонах Google Pixel.

По мнению экспертов, приложение будет использовать данные GPS, акселерометр и микрофон, которые смогут отследить внезапную остановку, или внештатные звуки. Скорее всего, функции Safety Hub будут основываться на алгоритмах машинного обучения, которые уже пытались использовать для оповещения о ДТП в Intel.

После определения аварии, смартфон сможет оповестить о ДТП экстренные службы и номера из выбранных контактов. На данный момент неизвестно как устройство сможет отличить аварию от обычного падения смартфона.