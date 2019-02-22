Samsung подтверждает перезапуск Galaxy Fold

Сегодня, 12:07 \\ Техно

Гибкий смартфон, который мог стать главной премьерой года, оказался провалом. После переработки конструкции корейская компания берет реванш.

После сообщений о закрытии производства гибкого смартфона Galaxy Fold, в Samsung удивили, анонсировав очередной перезапуск модели. Об этом сообщил генеральный директор корейской компании Ко Донг Джин.

По словам Донг Джина, смартфон вернется на полки магазинов. Более того, его продажи возобновят к моменту официальной презентации, которую назначили еще в начале апреля. По мнению аналитиков, это символичный шаг, так как многие поклонники Samsung отказались от покупки инновационной новинки.

Напомним, в начале февраля известия о создании первого гибкого смартфона компании спровоцировали потребительский интерес, но уже в апреле выяснилось, что новинка требует доработки. Так, первые образцы Galaxy Fold, которые предоставили журналистам ведущих изданий, сломались.

Руководство Samsung избрало оборонительную тактику, обвинив пользователей в демонтаже защитных покрытий экрана. Тем не менее, продажи смартфона перенесли, а после – и вовсе отменили.

Известие о том, что Samsung подтверждает перезапуск Galaxy Fold, профильные издания встретили с недоверием. Корейский аппарат остается первым гибким смартфоном на рынке, но испорченная премьера заставит задуматься тех, кто был готов отдать $2000 за инновации.

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Автор - Сергей Ковалев
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