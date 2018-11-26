«Без вырезов»: Huawei нашли способ сделать «бесконечный» экран

Сегодня, 19:25 \\ Техно

Новый механизм позволяет скрыть камеру и разговорный динамик, не отягощая смартфон дополнительными деталями.

Прошлый год в мире смартфонов ознаменовался устройствами - «челочниками» - с характерным участком для фронтальной камеры и динамика, который отбирал часть дисплея. Сегодня инженеры пытаются всеми силами достичь абсолютной площади дисплея – без конструктивных вырезов.

Журналисты обнаружили патентное свидетельство, выданное компании Huawei. Зарегистрированная конструкция предполагает отсутствие вырезов на экране – с сохранением полноценной фронтальной камеры и динамика. Этого добились, сделав торцы устройства полукруглыми.

Напомним, недавно был представлен флагманский смартфон Huawei P Smart Z, в котором блок фронтальной камеры скрыли в подвижном модуле. Подобный экран «без вырезов» используется и в OnePlus 7 Pro, но в Huawei нашли способ сделать «бесконечный» экран, не применяя дополнительные механизмы.

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Автор - Сергей Ковалев
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